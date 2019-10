ROMA – Non sarà una scelta rapida ma la Roma sta seriamente valutando di intervenire sul mercato dei calciatori svincolati per far fronte all’emergenza infortuni, e ha già individuato un paio di elementi da testare in vista di un possibile tesseramento. I giocatori in questione, entrambi centrocampisti classe ’91, sono l’inglese Jack Rodwell (ultima esperienza al Blackburn) e Marcel Buchel (ex Empoli), che ieri hanno svolto le visite mediche a Villa Stuart e oggi a Trigoria hanno svolto un provino.

Non sono previsti annunci a breve, Petrachi vuole valutare bene (necessarie garanzie tecniche e fisiche) e potrebbero servire alcuni giorni per prendere una decisione definitiva. Il ds giallorosso sembra aver già le idee chiare su Smalling, per questo la Roma sta lavorando per il riscatto a fine stagione. Il difensore è arrivato in prestito secco fino al giugno 2020 e già nelle prossime settimane ci potrebbe essere un primo incontro con il Manchester United per intavolare la trattativa per il riscatto. Petrachi vuole lavorare d’anticipo, per trovare fin da subito l’accordo economico con il club inglese per il trasferimento a titolo definitivo.

Buone notizie infine per Daniel Fuzato, terzo portiere romanista. Il classe ’97, infatti, è stato convocato dal ct del Brasile, Tite, per le amichevoli contro Argentina e Corea del Sud del 15 e 19 novembre. Si tratta della prima chiamata in nazionale maggiore per il giovane portiere, che affiancherà dunque gli inamovibili Alisson ed Ederson.





