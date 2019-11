“Tutti insieme famo paura” e “Salva la Terra, cambia il sistema”. Primi slogan e striscioni in piazza della Repubblica a Roma, mentre cominciano ad arrivare i ragazzi che sfileranno per le strade della Capitale per il quarto Sciopero Globale per il clima, evento che si svolgerà in contemporanea in 130 Paesi di tutto il mondo e in oltre 100 città italiane.

Da piazza della Repubblica, il corteo proseguirà su via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna, via Barberini, piazza Barberini, via Sistina, piazza della Trinità dei Monti, viale della Trinità dei Monti, viale Gabriele d’Annunzio per finire in piazza del Popolo.

