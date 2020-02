ROMA – Aria di crisi in casa Roma, e a Trigoria è tempo di faccia a faccia tra dirigenza e allenatore, così come tra allenatore e squadra. Niente giorno libero per i giallorossi di Paulo Fonseca dopo il ko all’Olimpico contro il Bologna di ieri sera, che ha certificato i problemi della formazione capitolina: così appuntamento alle 11 nel quartier generale della Lupa per una sessione di allenamento. Il tecnico ha deciso di non concedere un giorno di riposo alla squadra per tornare sulla sconfitta contro la squadra di Sinisa Mihajlovic, gli errori commessi, e iniziare a preparare il prossimo delicato impegno, sabato 15 febbraio al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta, delicatissimo testa a testa in chiave Champions.

rep





Fienga e Petrachi a colloquio con Fonseca: per ora niente ritiro

Subito dopo il fischio finale della partita persa ieri sera è in effetti cominciato il confronto interno per analizzare il delicato momento negativo. Confronto che comunque non ha portato a imboccare la strada del ritiro, strumento che almeno per il momento non viene considerato utile per risolvere i problemi dei giallorossi. Il ceo Fienga assieme al ds Petrachi (assente ieri sera all’Olimpico perché influenzato) sono consapevoli che le cose non stanno girando per il verso giusto e questa mattina hanno fatto il punto col tecnico Paulo Fonseca, che a sua volta ha tenuto a rapporto la squadra. Dal tavolo d’analisi sono subito stati allontanati il tema arbitrale e quello degli infortuni, alibi che nessuno vuole prendere in considerazione per giustificare il disastroso avvio di 2020. La volontà di squadra e dirigenza è insomma quella di uscire insieme dal tunnel, dimostrando quella compattezza d’intenti messa in discussione da risultati e prestazioni dell’ultimo periodo.

Visualizza questo post su Instagram Ora è il momento di restare tutti uniti per raggiungere i nostri obiettivi… #forzaroma Un post condiviso da Nicoló Zaniolo (@nicolozaniolo) in data: 7 Feb 2020 alle ore 2:23 PST

Zaniolo: “Restiamo uniti per raggiungere obiettivi”

In tribuna allo Stadio Olimpico dopo l’intervento per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro, Nicolò Zaniolo ha assistito ieri sera alla sconfitta casalinga contro il Bologna. Il giovane fantasista azzurro non ha perso però la fiducia nella sua squadra. “Ora è il momento di restare tutti uniti per raggiungere i nostri obiettivi…”, ha scritto Zaniolo sul suo account Instagram. I capitolini sono attesi al prossimo turno sul campo dell’Atalanta: un ko metterebbe probabilmente la parola fine alle speranze di quarto posto con conseguente accesso in Champions League.







Fonte