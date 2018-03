Roma, il terrore dell'inondazione lungo il Tevere ingrossato

Banchine del Tevere e relative scalette di accesso chiuse dalla protezione Civile: è l’ultima misura per prevenire il disastro di un eventuale inondazione del Tevere, che ha ormai raggiunto quasi dieci metri: la piena viene attesa nella notte tra le 22 e le 24. Auto parcheggiate lungo la pista ciclabile sono state sommerse dall’acqua, così come è ormai sotto l’acqua quella bloccata fin dal 13 marzo sotto il lungotevere Subaugusta.

Quando all’idrometro di Ripetta verrà superato il livello dei 10 metri scatterà la “piena ordinaria“. La “piena straordinaria” si ha, invece, quando vengono superati i 13 metri fino ai 16. Proprio per evitare gravi disastri sono stati creati negli ultimi decenni molti bacini artificiali (come a Corbara, Alviano, Castel Giubileo) che esercitano un controllo a valle. Il livello del fiume, fa sapere la protezione Civile, crescerà ancora per 48 ore circa ma poi nel weekend tornerà nella norma.

Tevere, allarme piena

Sono passati sei anni dall’ultima

piena straordinaria, di livello perciò sopra i 13 e sotto i 16 metri: era il novembre 2012 e il fiume raggiunge i 13,5 metri all’idormetro di Ripetta. Nel Febbraio 2014 il fiume raggiunge quasi i 13 metri e così nel dicembre 2008. Nel novembre 2005anche se a Ripetta il livello era 12, un barcone-discoteca si inabissò e a Fiumicino venne decisa l’evacuazione di molte persone. Barconi inabissati e trascinati dalla piena intorno a Ponte Sant’Angelo anche nel 2008.