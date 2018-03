Timore reverenziale? Ripassare prego. Umberto Gandini, amministratore delegato giallorosso, parla della sfida dei quarti di Champions contro il Barcellona e, più che alla paura per una missione quasi impossibile, preferisce guardare al prestigio che una sfida del genere conferisce al pianeta Roma: “E’ una partita di quelle per cui vale la pena giocare una stagione – sottolinea ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno -. C’è grande soddisfazione per aver raggiunto una traguardo importante in una competizione difficile e che questa società non raggiungeva da un po’ di anni”. Dieci per l’esattezza, e sarà forse anche per questo, che nella Capitale nessuno vuole sentirsi battuto in partenza: “Giocheremo una partita che molti sognano e nel calcio non ci sono certezze dal punto di vista dei risultati: è una sfida esaltante, che ci mette grande pressione addosso e ce la giocheremo con tutte le armi in nostro possesso, con la mente libera”. Sull’obiettivo Gandini non si nasconde: resistere al Camp Nou e giocarsi tutto nella sfida di ritorno dell’Olimpico. “Sarà importante fare gol e arrivare a Roma con un risultato che ci permetta di giocare il tutto per tutto al ritorno. Ma giochiamo non solo contro una squadra fortissima ma che ha anche un extraterrestre come Messi che, quando decide di cambiare le sorti di una partita, lo fa in un istante”.

“IN CORSA PER 2 OBIETTIVI SU 3” – In campionato, intanto, la Roma con 6 vittorie nelle ultime 7 partite, ha consolidato il terzo posto in classifica (anche grazie al successo sul Crotone) e sembrerebbe essersi definitivamente ripresa dai 2 mesi di blackout a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno: “E’ stata una stagione con dei momenti particolari – ammette l’amministratore delegato -. La qualificazione agli ottavi di Champions ci ha tolto forse un po’ e abbiamo anche pagato a dicembre il periodo delle feste di Natale. Poi ci siamo ripresi e stiamo facendo un percorso in linea con le nostre aspettative. Abbiamo perso un po’ di punti sulle prime che però stanno avendo un ritmo forsennato ma siamo in corsa per due obiettivi su tre“.

“ALISSON? MERCATO DINAMICO” – Merito anche di Dzeko, bomber ritrovato, che a gennaio oltre ad aver pagato il calo generale della squadra, sembrava ad un passo dall’addio: “E’ stato importantissimo trattenerlo, il giocatore ha avuto un’opportunità che è stata valutata e alla fine è stata fatta la scelta di rimanere insieme e andiamo avanti in questo percorso. E’ un giocatore importantissimo nel nostro gioco, anche quando non fa gol”. Tra i protagonisti assoluti della stagione giallorossa fino a questo momento anche Alisson corteggiatissimo dal Real Madrid: il vero colpo della prossima estate sarebbe riuscire a trattenerlo: “Quello che può succedere nel mercato estivo è l’ultimo pensiero – taglia corto Gandini -. La squadra ha sempre cambiato per migliorare e i risultati e le prestazioni lo hanno dimostrato. Proseguiamo nella nostra strada. Il mercato è dinamico e lo è per tutti, le grandissime squadre cambiano giocatori per migliorare la qualità e non solo per aspetti economici”. A proposito di aspetti economici: finora nessuna traccia dell’acquisto più caro della storia del club, Patrick Schick: “Ci sono state tante cose che lo hanno portato a fare un po’ di fatica – rivela l’ad. -. Ma è in crescita, è un giocatore su cui puntiamo moltissimo per il presente e per il futuro. Non è stata una stagione semplice per lui ma era preventivabile, passare dalla Samp alla Roma ed essere subito protagonista non è facile per nessuno”.

STADIO E TOTTI – Si arriva poi al capitolo stadio e qui Gandini mostra soddisfazione per i progressi fatti e prova a sbilanciarsi sulle date: “L’iter burocratico sta andando avanti e siamo in attesa di avere tutto quello che manca per far partire le gare di organizzazione dei cantieri, speriamo già nel 2018. La società si è comunque rafforzata in tantissime aree, stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista e questo sta portando la Roma a essere fra i protagonisti del calcio italiano ed europeo”. Chi protagonista non lo è più – almeno in campo – è Francesco Totti che però nel suo nuovo ruolo in giacca e cravatta si sta rivelando fondamentale: “E’ centrale nel nostro progetto – ammette Gandini -. Sta facendo una transizione importante e, come hanno detto molti suoi colleghi illustri, il passaggio dal campo alla scrivania non è indolore. Richiede tempo, attenzione e molta pazienza. Ma ci troviamo molto bene con lui: è molto vicino alla squadra, a Di Francesco e Monchi, sta dando il suo contributo e sta imparando un po’ di segreti da chi gli sta intorno”.