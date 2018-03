Roma, il giovedi nero degli scioperi: fermi trasporto pubblico e dipendenti Anagrafe

Domani trasporto pubblico a rischio a Roma per gli scioperi di 24 ore proclamati dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb. Le agitazioni interesseranno sia la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma Civitacastellana-Viterbo) che i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Durante le proteste saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Anagrafe chiusa. Sempre domani incrociano le braccia anche gli impiegati dell’Anagrafe. “Anche se c’è lo sciopero del trasporto pubblico gli anagrafici sciopereranno egualmente”, spiega in una nota Maria Regina Silvia Garau, rappresentante sindacale dell’Asbel/Cnl. “Abbiamo atteso invano che l’amministrazione comunale intervenisse per limitare i disagi alla cittadinanza, stante l’eliminazione dei servizi di cassa municipale, assistiamo invece ad un peggioramento dei servizi per i cittadini con l’aggravio di costi, di tempi d’attesa e di grande improvvisazione organizzativa”. I lavoratori manifesteranno a partire dalle 10 sotto le finestre della Prefetta, “a cui abbiamo chiesto un incontro, senza peraltro ricevere ancora alcuna risposta” continua la Garau.

Venerdì invece tocca alla scuola. I docenti, provenienti da tutta Italia si incontreranno dalle ore 9 in piazzale Ostiense, da dove il corteo si muoverà alla volta del ministero della Istruzione in viale Trastevere. All’origine della protesta “la riapertura urgente delle GaE a tutti i docenti abilitati all’insegnamento, come già avvenuto nel 2008 (Legge 169) e nel 2012 (Legge 14), attraverso l’accoglimento della soluzione legislativa proposta dall’Anief; la stabilizzazione di tutto il personale e il risarcimento per l’abuso dei contratti a termine; l’adeguamento dell’organico di fatto a quello di diritto, inclusi i posti in deroga per sbloccare assunzioni e trasferimenti – si legge nel comunicato – l’allineamento degli stipendi all’inflazione, con il recupero dell’indicizzazione dell’indennità di vacanza contrattuale; la parità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato

e personale assunto a tempo indeterminato, come indicato dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione. Ma anche il riconoscimento del ruolo svolto dai facenti funzione Dsga e dei vicari dei dirigenti scolastici, dei nuovi profili del personale Ata e collaboratori scolastici, nonché dei servizi prestati in altro ruolo; una finestra a 61 anni per i pensionamenti di tutto il personale scolastico, allineando l’Italia al trattamento adottato in diversi Paesi Ue”.