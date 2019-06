[AGG] Via Gregorio VII CHIUSA temporaneamente tra Largo Domenico Jacobini e Via S. Damaso >Via di Porta Cavalleggeri#luceverde https://t.co/KTxyXbPiCf — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) June 1, 2019

Una grossa perdita d’acqua si è verificata nella notte in via Gregorio VII, in zona San Pietro, al centro di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale del Gruppo Prati. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso. Si ipotizza che l’allagamento, che avrebbe danneggiato il manto stradale, sia stato causato dalla rottura di una tubatura. Sono al lavoro i tecnici per risolvere il problema. Successivamente verranno rimossi detriti e fango finiti in strada.

Al momento la strada, tra Largo Iacopini e via San Damaso, e’ inagibile. L’area interdetta coinvolge sia il marciapiede sia una parte della corsia stradale in direzione Porta Cavalleggeri.