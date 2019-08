Seminudo in strada importuna i passanti con addosso un coltello e una pistola giocattolo in piazza Flavio Biondo, a Roma. L’uomo è stato denunciato dalla Polizia per porto abusivo di armi. Altri 10 coltelli con pistole e fucili ad aria compressa sono stati trovati in casa sua. Sul posto gli agenti della Polizia del commissariato Trastevere. L’uomo, un 36enne romano, è stato trovato in possesso di un coltello con una lama della lunghezza di circa 8 cm e una pistola giocattolo. Perquisita la sua abitazione, gli agenti, in collaborazione con il commissariato Monteverde, hanno rinvenuto 10 coltelli oltre a pistole e fucili ad aria compressa, 39 cartucce a salve e 50 munizioni.

Fonte