Roma, Gerson: "Pronti per il Toro, ora abbiamo un'altra testa"

ROMA – “Sono contento della mia stagione anche se so di poter fare ancora di più per la squadra. Devo migliorare, farmi trovare sempre bene perché nel calcio se attraversi un buon momento ti dicono che sei fortissimo mentre basta giocare una partita male per essere ammazzati”. Parla già come un veterano Gerson Santos da Silva, meglio noto come Gerson, come chi certe dinamiche le conosce bene. Sarà forse che nei suoi primi 2 anni nelle Capitale ne ha vissute d’ogni: era arrivato come il fenomeno soffiato alla concorrenza del Barcellona, ma dopo una stagione da oggetto misterioso il volo verso Lille sembrava l’epilogo sulla sua storia con la Roma. Poi il ripensamento, quella voglia di dimostrare di poter essere una risorsa importante e la capacità, partita dopo partita, di conquistarsi la fiducia di Di Francesco.

“ORA ABBIAMO UN’ALTRA TESTA” – Venerdì sera contro il Torino, visto il probabile forfait di De Rossi che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo ma che dovrebbe essere preservato per la sfida di martedì con lo Shakhtar, il brasiliano spera in una maglia da titolare: “Non so giocherò dal primo minuto – dice ai microfoni di Sky Sport -. Cerco di allenarmi sempre al meglio, poi deciderà il mister. Io devo solo farmi trovare preparato”. E preparata vuole essere anche la Roma che proprio per mano del Torino ha salutato la Coppa Italia: “Il perché di quella sconfitta? Il calcio è così, se sbagli troppo, perdi. C’è il giorno in cui ti va tutto storto e un altro in cui va tutto bene. Però è il passato, è cambiata la testa e adesso dobbiamo fare diversamente. Sappiamo che sarà una partita difficile, in settimana abbiamo lavorato duro per farci trovare concentrati. Dobbiamo vincere e conquistare i tre punti”. Poi parole al miele per il connazionale Alisson che continua a fare miracoli: “Per me oggi è il miglior portiere del mondo, è fortissimo, un fenomeno”.

“ASTORI? SPOGLIATOIO MOLTO TRISTE” – Contro i granata non ci saranno Fazio e Dzeko squalificati, al loro posto Juan Jesus e Schick che proprio al Torino in Coppa Italia ha segnato l’unico gol della sua avventura in giallorosso. Il ceco sarà uno degli osservati speciali del match, così come El Shaarawy che potrebbe avere una chance sulla sinistra e Jonathan Silva che potrebbe fare il suo esordio a partita in corso. Ultime parole dedicate a Davide Astori: “Non ci sono parole – dice ancora Gerson -. Io non ho giocato con lui qui a Roma, lo hanno fatto De Rossi, Nainggolan e Florenzi. Lo spogliatoio e tutta la squadra è un po’ triste”. I tre giocatori citati dal brasiliano faranno parte della delegazione giallorossa che domattina si recherà a Firenze per partecipare ai funerali del difensore che si terranno nella Basilica di Santa Croce.