All’indomani della vittoria contro il Lecce, la Roma si ritrova a fare i conti con una tegola imprevista. Lorenzo Pellegrini, che ieri aveva lasciato il campo al 71esimo minuto per un dolore al piede, si è sottoposto in giornata ad accertamenti medici che hanno svelato un quadro più preoccupante del previsto: il dolore non era infatti collegato alla fascite plantare di cui soffre ormai da svariate settimane, bensì a una frattura del quinto metatarso. Il centrocampista romano, ha fatto sapere la società giallorossa in una nota, sarà sottoposto ad osteosintesi già domani mattina.

Malgrado il club abbia specificato che “soltanto al termine dell’intervento sarà possibile stimare i tempi di recupero”, la sensazione è che Pellegrini sia destinato a fermarsi per almeno un mese. Nel frattempo, per un giocatore che si ferma, ce ne sono altri che sono vicini al recupero. Mentre Fonseca oggi ha concesso alla squadra una giornata di riposo, i lungodegenti Under, Perotti, Zappacosta e Cetin hanno preferito svolgere lavoro individuale a Trigoria per recuperare il prima possibile dai rispettivi infortuni. Il resto della squadra, invece, si ritroverà domattina al centro tecnico Fulvio Bernardini per iniziare a preparare la sfida di Europa League contro il Wolfsberger in programma giovedì alle 18.55 a Graz.