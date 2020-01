“Infermeria piena ci preoccupa”

– Battere il Genoa per non perdere terreno sul treno che porta in Champions, ma in casa Roma è soprattutto il mercato a tenere banco. In particolare la telenovela Spinazzola-Politano con l’Inter che ha fatto saltare lo scambio quando ormai sembrava tutto fatto. Paulo Fonseca, però, non se ne preoccupa e a Marassi manderà subito in campo l’ex Juve. “Spinazzola sta bene, si è allenato bene. Giocherà domani ed è pronto. Non conosco bene i dettagli di quanto successo sul mercato, ma ho fiducia totale in Petrachi e nella società. Se hanno deciso così vuol dire che era giusto così. Certo, Politano è un giocatore che stimo. Ora, però, stiamo cercando un altro giocatore, non più Politano”.

Sarà comunque una settimana fondamentale per la stagione giallorossa. Dopo il Genoa, i giallorossi affronteranno la Juventus nei quarti di finale di coppa Italia e il derby contro la lanciatissima Lazio di Inzaghi nel prossimo turno di campionato. E l’infermeria è strapiena: oltre a Florenzi e Kolarov squalificati, sono out Zaniolo, Zappacosta, Pastore, Mkhitaryan, Fazio, Antonucci e Perotti. “La squadra sta bene, è motivata e ha fiducia. Sarà una settimana importante, con tre gare importanti. Manca qualche infortunato, ma gli altri stanno bene. Domani Spinazzola e Santon prenderanno il posto di Florenzi e Kolarov, mentre in avanti abbiamo soltanto Pellegrini come trequartista e Kluivert e Under per le fasce. Per questo siamo preoccupati, sia io che il ds Petrachi. Perotti ha avuto un trauma, dopo la gara di Coppa Italia, e non è convocato. Stiamo cercando, quindi, un calciatore che possa giocare sulla trequarti, o sulle ali o al centro”.

“Mkhitaryan rientrerà nel derby”

Questione singoli: “Pastore sta migliorando e anche Mkhitaryan è in ripresa. Miki potrebbe rientrare per il derby”. Fonseca taglia corto su ulteriori operazioni di mercato: “Stiamo cercando solo un giocatore che possa sostituire Zaniolo. Cetin rimane con noi sino a fine stagione. Kluivert stava facendo bene, prima dell’infortunio. È molto migliorato, ma devo dire che anche Perotti in queste gare ha fatto buone prestazioni: sono soddisfatto del rendimento di entrambi. Lo schema di gioco? Mi piace cambiare modulo. Qui in Italia non è mai facile, bisogna variare. Prima pensavo solo a uno o a due moduli; ora invece proviamo più cose. Il calcio italiano mi sta migliorando. Dopo la serie A sarò pronto per tutto”.