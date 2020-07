ROMA – “È vero che non mi aspettavo la sconfitta col Milan, ma non è questo il momento di fare bilanci. Capisco che i risultati non sono quelli che dovremmo avere, ma rispetto all’inizio della stagione la squadra è cresciuta molto. E chi pensa che il nostro campionato sia finito, sbaglia”. Paulo Fonseca, tecnico della Roma, non molla e sprona i suoi e l’ambiente giallorosso in vista del match di domani sera contro l’Udinese. La Roma deve rimontare 9 punti all’Atalanta per sperare ancora nel quarto posto.





“Convocare Zaniolo? E’ presto”

“Sono fiducioso che la squadra con l’Udinese avrà un buon atteggiamento e voglia di vincere”, ha detto ancora Fonseca che poi, riguardo a una possibile convocazione di Zaniolo, tornato a lavorare in gruppo, è stato chiaro: “Si è allenato solo due giorni con noi, è un processo lungo, non è pronto adesso”. “Under non è in condizione, per questo non è titolare. Non so se Mkhitaryan giocherà, ne ha giocate già due di fila”, ha aggiunto il portoghese.





“Mostrare la stessa ambizione dell’andata”

“Involuzione della Roma rispetto alla partita di andata? Sono momenti diversi, l’ambizione deve essere la stessa, credo che la squadra domani dovrà fare una partita con la stessa ambizione della gara d’andata”, ha spiegato il tecnico della Roma. “Capisco che i risultati sono quel che contano, ma rispetto all’inizio della stagione la squadra è cresciuta molto – ha proseguito l’allenatore giallorosso – Non mi aspettavo la sconfitta con il Milan, ma la squadra ha un’identità e dobbiamo ottenere dei risultati, ma questo non è il momento per fare bilanci. E’ il momento di pensare alla prossima partita. Sono fiducioso che domani la squadra avrà un buon atteggiamento per vincere questa partita”.







