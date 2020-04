“Taglio stipendi per aiutare club”

“Prenderei due giocatori dello Shakhtar per la Roma”. Paulo Fonseca non dimentica il proprio passato e, in un’intervista alla tv ucraina, confessa di voler portare nella Capitale un paio di elementi che ha allenato nella sua esperienza con il Donetsk: “Ma le trattative con il club ucraino sono difficili e le società attualmente vogliono pagare di meno per i nuovi giocatori”.

Altro giocatore che ha vissuti anni importanti in Ucraina è Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno è in prestito dall’Arsenal, ma Fonseca non vuole privarsene: “Ho già detto e confermo, voglio che rimanga. Anche lui vuole restare. Tuttavia, dovrebbe essere chiaro che ora è tutto fermo. Dobbiamo parlare con l’Arsenal ma voglio continuare a lavorare con lui. E’ un grande giocatore e uomo”. Parlando dell’ambiente giallorosso, Fonseca commenta il recente taglio degli ingaggi (rinuncia di 4 mesi): “Tutti stanno vivendo ora un momento molto difficile. Lo staff tecnico ed io abbiamo deciso di aiutare il club in questo modo e per diversi mesi daremo i nostri stipendi a favore della Roma. Questo è il modo migliore per aiutare il club”. La ripresa del campionato resta in dubbio: “Forse torneremo agli allenamenti individuali dal 4 maggio e speriamo che dal 18 si possa lavorare collettivamente. Finora nessuno è sicuro di ricominciare il campionato”.

Kluivert: “Meglio Europeo che Champions”

“Cosa preferirei vincere tra la Champions League con la Roma oppure l’Europeo con l’Olanda? Certamente l’Europeo”. Justin Kluivert, non usa giri di parole e ammette, in un’intervista alla rivista olandese Helden Magazine, che preferirebbe mettere in bacheca il titolo continentale con gli ‘Orange’ piuttosto che la coppa dalle grandi orecchie con i giallorossi. E non è tutto: “Preferisco vivere ad Amsterdam piuttosto che a Roma, e tra le ragazze italiane e olandesi, scelgo le olandesi”. L’ex Ajax ha parole al miele per i Lancieri: “Non so se, qualora fossi rimasto, sarai andato comunque in nazionale. Magari non sarebbe successo, oppure sarei andato in un’altra società. Mi sarebbe piaciuto continuare lì, ma non mi pento delle mie scelte. Ed il mio sogno è tornare all’Ajax per finire la carriera laddove l’ho cominciata”.