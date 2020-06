“Milan diverso dall’andata”

– Dopo il successo contro la Sampdoria, la Roma continua la rincorsa al quarto posto e domani affronterà il Milan a San Siro in un test fondamentale per la complicata corsa Champions. Il tecnico Paulo Fonseca sa bene che i rossoneri di Stefano Pioli non hanno alcuna intenzione di fare sconti visto che sono in corsa per un posto in Europa League e vogliono accorciare sul Napoli e magari sulla stessa Roma.

“Il Milan è in un buon momento – ha detto Paulo Fonseca ai microfoni di Roma Tv durante la conferenza stampa di vigilia – Nell’ultima partita hanno giocato bene. Questo Milan è diverso da quello dell’andata, ma dobbiamo pensare a noi. Rebic? Sono tutti giocatori di qualità, non ci dobbiamo preoccupare di un solo giocatore, ma dell’intera squadra”. Un incontro che si giocherà in un orario inedito, alle 17.15, con il meteo che prevede oltre 30 gradi: “Preferisco giocare più tardi, perché è troppo caldo per entrambe le squadre – ha ammesso il tecnico portoghese – Nel calcio è meglio se si gioca senza questo caldo”.

“Positivo avere tutti disponibili”

La partita contro la Sampdoria sembra aver dato consapevolezza alla squadra capitolina e Fonseca si gode l’abbondanza di alternative soprattutto dal centrocampo in su. Grazie alle sostituzioni, aumentate da tre a cinque, la Roma può cambiare ritmo al match inserendo calciatori di grande tecnica anche più freschi degli altri e il tecnico portoghese ha tutte le intenzioni di effettuare un mini turnover, “E’ molto positivo avere quasi tutti i giocatori pronti per giocare. Ho la possibilità di cambiare partita per partita. – ha spiegato il tecnico giallorosso -Io non posso pensare solo alla partita che ci aspetta ma anche a quella dopo ancora che giocheremo. Abbiamo solo due giorni di riposo. Devo pensare anche alla squadra per tre giorni dopo. Quando tutta la squadra è pronta per giocare, è più facile per me scegliere. Kluivert? Non ha giocato la scorsa partita per un affaticamento. Ora è pronto per giocare. Vediamo. Anche Mkhitaryan aveva solo un affaticamento, ma domani sarà in campo. Pau Lopez ha fatto un recupero normale, ora ha iniziato ad allenarsi con noi, ma non scenderà in campo per questa partita. Sarà pronto per la prossima”.

“Atalanta forte, ma ho speranza”

Nelle ultime ore è arrivata la notizia di un risentimento muscolare avvertito nella giornata di ieri da Zappacosta. Fastidio che avrebbe potuto compromettere nuovamente il suo esordio con la maglia giallorossa, ma Fonseca ha assicurato che anche il terzino ex Chelsea è pronto per scendere in campo. Nella seduta odierna di allenamento il gruppo ha svolto la rifinitura presso il centro sportivo Fulvio Bernardini per limare gli ultimi elementi: attivazione atletica e lungo focus tattico. Sarà fondamentale l’aiuto di tutti i componenti della rosa per riuscire a stare al passo dell’Atalanta di Gasperini: “L’Atalanta è molto forte e sta molto bene, ma io ho speranza. Dobbiamo pensare sempre a vincere la prossima partita”, ha concluso Fonseca.