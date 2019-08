Fonseca

Fonseca: “Noi sfavoriti? Conta solo il campo”

– E’ nella città dei sette colli solo da pochi mesi ma Pauloha già ben chiaro quale sia il significato del derby a Roma e per il popolo giallorosso. E allora, nonostante la falsa partenza in Serie A col deludente pareggio interno contro il Genoa, il tecnico portoghese lancia la sfida alla Lazio, che reduce dalla convincente prestazione sul campo della Sampdoria per la prima volta da tempo i pronostici indicano come favorita per il match all’Olimpico (ore 18).

“Vale quello che vale, sono solo parole, poi conta il campo. Su una cosa non ho dubbi, che la Lazio in questo momento è fortissima e ha grandi calciatori. Ha un allenatore che è lì da tanto e un sistema di gioco ben rodato, ma il pronostico per noi non è importante – ha osservato in conferenza stampa a Trigoria il nuovo tecnico giallorosso riguardo a quelle che sono le indicazioni dei bookie – Conta il campo e come affrontiamo la partita per sorprendere l’avversario e contrastarlo nei suoi punti di forza. Capisco questa cosa, ma per noi non è importante. Chi è più forte lo deve dimostrare in campo. Abbiamo studiato la Lazio e gli errori che abbiamo commesso contro il Genoa. Abbiamo provato alcune soluzioni tattiche, domani vedrete”.

“Nessuno esente da errori nel calcio, sport per gente forte”

Contro il Genoa la Roma ha mostrato grandi problemi nella fase di non possesso palla, complici anche alcuni errori individuali. Ma Fonseca, da buon condottiero, difende a spada tratta i suoi giocatori, a cominciare da Juan Jesus, finito sul banco degli imputati dopo la prima giornata di campionato. “Lui sta bene, deve stare bene. Nel calcio nessuno è esente da errori, questo è uno sport per gente forte: i miei calciatori hanno il dovere di reagire alle avversità – ha rimarcato il lusitano – E poi per me non esistono errori individuali, ma sempre di squadra e io sono il massimo responsabile. Non mi sentirete mai puntare il dito contro un singolo giocatore: nella partita col Genoa il problema è stato collettivo”.

“Smalling convocato, può aggiungere qualità”

Contro la Lazio, però, potrebbero esserci delle novità, a cominciare anche dal reparto difensivo: Smalling è arrivato poche ore fa, sarà convocato ma non conosce ancora i compagni; Mancini, al contrario, potrebbe esordire con la maglia della Roma prendendo proprio il posto di Juan Jesus. “Mancini è pronto e può giocare, così come Zappacosta . Smalling anche sarà convocato: ci serviva un difensore centrale di esperienza, lui vanta oltre 200 presenze col Manchester United e ha le caratteristiche giuste per la nostra squadra. E’ un difensore rapido e aggressivo che può aggiungere qualità alla nostra rosa”, ha spiegato Fonseca, confermando che gli unici indisponibili saranno Perotti e Spinazzola, costretto ad alzare bandiera bianca nonostante i progressi degli ultimi giorni.

“Derby speciale, spero sia il primo di tanti altri”

Contro la Lazio sarà già una gara fondamentale, non tanto per la classifica quanto per il morale della squadra. “Ho già vissuto diversi derby nella mia carriera, sono partite speciali sia per i tifosi che per la città. Lo si percepisce camminando per le strade: i tifosi ti avvicinano e te lo fanno capire, questa partita vale sempre tre punti ma c’è un coinvolgimento particolare. Spero sarà il primo di tanti derby, sono molto motivato e non vedo l’ora di giocare”, ha sottolineato l’allenatore della Roma, che non è voluto scendere nei dettagli sui possibili accorgimenti tattici per il derby, pur fornendo alcune indicazioni. “Non sono un allenatore dogmatico e l’ho dimostrato già in passato. Io credo molto nella nostra identità, ma l’obiettivo è vincere le partite: in base al risultato potrebbe anche essere necessario togliere un attaccante per inserire un difensore – fa notare Fonseca – Non ho una visione chiusa, molte volte son le circostanze della partita a determinare le situazioni. Come arginerò Luis Alberto? E’ un giocatore di grande qualità, molto importante per la Lazio: ovviamente staremo attenti ai suoi movimenti ma non difendiamo a uomo e dunque dovremo essere bravi ad arginarlo dal punto di vista collettivo”.

“Un abbraccio grande da tutti a Luis Enrique”

Nel corso dell’incontro con i cronisti e i media l’allenatore della Roma ha anche tenuto a indirizzare un pensiero spontaneo al collega Luis Enrique che due giorni fa ha perso la figlia Xana, di 9 anni, per un tumore alle ossa: “Concedetemi qualche parola per Luis Enrique, è un allenatore che è passato anche per la Roma e che merita tutta la nostra ammirazione. Sta attraversando un momento difficile, ci tengo a mandargli un grande abbraccio da parte mia, del club e di tutto il gruppo di lavoro”.