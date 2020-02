“Nessun problema nello spogliatoio”

Paulo Fonseca alza la voce. Alla vigilia dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Gent, il tecnico giallorosso si sfoga in conferenza stampa: “Qui a Roma si crea una negatività che io non capisco. La prima cosa che mi è stata detta da molte persone quando sono arrivato è che qui è molto difficile perché c’è una grande pressione. Ma la pressione esiste ovunque, qui diventa una scusa”.

Quello attuale è probabilmente il momento più difficile per Fonseca nella sua esperienza italiana: in campo i giallorossi faticano (nel 2020 6 sconfitte in 9 partite e quarto posto in Serie A distante 6 punti), inoltre l’imminente cambio societario con le voci su possibili ombre sul futuro dello stesso tecnico portoghese (e del ds Petrachi) evidentemente non aiutano. L’ex tecnico dello Shakhtar però cerca di scacciare la negatività: “Se un allenatore non vuole avere pressioni non può allenare grandi squadre che vogliono vincere, non può allenare la Roma – spiega – La pressione esiste ovunque, e per me questo non è un problema. Io sono qui e sono pronto per questo e so bene che quando non si vince le critiche aumentano. Non è diverso da quanto succede altrove, ma qui diventa una scusa perché si dice che a Roma è molto difficile”. Smentiti poi presunti attriti con la società: “Ora è più facile inventare cose di spogliatoio, problemi tra giocatori, allenatore e società. E’ più facile, ma penso che non sia giusto. Stiamo lavorando in modo onesto, senza nessuna intenzione di nascondere qualche cosa. Non è giusto quando si inventano situazioni che non esistono”.

“Dobbiamo ritrovare serenità e fiducia”

In questi casi l’unica ricetta è la vittoria. E allora testa solo al Gent: “Dobbiamo ritrovare serenità, il nostro lavoro ora è tornare ad essere una squadra fiduciosa, che crede sia possibile vincere le partite contro ogni avversario. In pochi credono nelle nostre possibilità in campionato, ma noi pensiamo che rimontare sia possibile. In questo momento è molto importante recuperare la squadra di qualche settimana fa senza creare alcun tipo di pressione”. Chiusura su Lorenzo Pellegrini: “E’ vero che è stato fuori per infortunio ma non ha alcun problema fisico. Il problema è il momento della squadra e Lorenzo, in questo momento, ha accusato di più la responsabilità”.