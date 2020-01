Fonseca: “Non mi piace mercato gennaio”

“Florenzi? Alessandro voleva giocare di più ed è una cosa che non potevo garantirgli. E’ andato via per sua volontà, la situazione è molto semplice”. Bastano poche parole a Paulo Fonseca per fotografare l’addio (o arrivederci) del capitano giallorosso, trasferitosi al Valencia per avere più minutaggio e non perdere così l’occasione di giocare il prossimo Europeo.

Lo stesso Florenzi, prima di partire verso la Spagna si era tolto un sassolino (“avrei tante cose da dire…”), ma l’allenatore portoghese glissa le polemiche: “Con lui abbiamo avuto una conversazione serena, molto diretta, devo dire che Florenzi è un grandissimo professionista, ha avuto sempre un grande atteggiamento. È in prestito per quattro mesi, dopo vediamo quale sarà il suo rendimento, anche in Nazionale”. Anche senza Florenzi, c’è abbondanza sulle fasce difensive: “Santon è in buon momento, Bruno Peres è tornato e sta migliorando molto. Spinazzola non ama giocare a destra, ma sa farlo e anche Cetin sa adattarsi”. Per Fonseca la fine del mercato ha il sapore di una liberazione: “Non mi piace il mercato di gennaio, non è facile trovare giocatori, ho sempre detto che o abbiamo giocatori pronti, esperti per inserirli, o abbiamo questa prospettiva futura”. Detto, fatto con gli acquisti di Ibanez, Villar e Carles Perez, tutti subito convocati per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo di sabato sera: “Li abbiamo acquistati pensando al futuro della Roma. Non si sono allenati molto con la squadra, non giocheranno dall’inizio ma possono entrare durante la partita”.

?? Ecco i nostri convocati per #SassuoloRoma ?? Presenti i tre nuovi arrivi Ibanez, Villar e Carles Perez ??#ASRoma pic.twitter.com/ai7g3k5inQ — AS Roma (@OfficialASRoma) January 31, 2020

“Sassuolo squadra che mi piace di più”

Al Mapei Stadium i giallorossi cercano il bottino pieno dopo l’ottimo derby di domenica, che però non ha portato i 3 punti. Fonseca elogia i prossimi avversari: “Il Sassuolo è la squadra che mi piace di più, mi piace il suo coraggio. Ha qualità offensiva, è una squadra che se lasciata giocare può essere difficile. Sarà complicato per noi”. L’allenatore giallorosso chiede più gol ai suoi giocatori offensivi, soprattutto alla linea verde: “Creiamo molte occasioni, sono onesto nel dire che la capacità di concretizzare ce l’hanno di più i calciatori esperti. Abbiamo Under e Kluivert che sono giovani, con il tempo miglioreranno questa caratteristica”. Chiusura sul possibile addio di Kalinic, cercato dal Monaco: “Ha lavorato sei mesi con noi e non è facile trovare un attaccante di qualità. Se cambiamo è per un giocatore pronto subito a scendere in campo ma in questo momento non è facile”.