ROMA – L’isolamento forzato imposto dal coronavirus non ha fermato Paulo Fonseca. Tra eventuale ripartenza e mercato, il tecnico cerca di gettare le basi per la Roma del futuro. E nei suoi piani un ruolo importante lo dovrebbe ricoprire Chris Smalling, che l’allenatore portoghese spera di avere ancora in giallorosso: “Farò tutto il possibile per trattenerlo anche nella prossima stagione – rivela in un’intervista a ‘Espn’ – So che vuole rimanere, vediamo che succede. E’ un uomo fantastico, umile, professionale. I tifosi lo adorano e si è imposto come uno dei leader nello spogliatoio. Non è facile per un difensore centrale inglese adattarsi così in fretta al calcio italiano, ma lui è stato fantastico”.





“Zaniolo presto tra i più forti d’Europa”

In attesa di sapere quando si ricomincerà a giocare, Fonseca si dice soddisfatto del lavoro svolto finora: “Siamo migliorati molto e penso che in breve tempo possiamo essere una delle squadre più forti in serie A. Le pressioni? Se vuoi allenare una grande squadra fa parte del gioco, io lo sognavo e adesso lo sto facendo”. Poi una battuta su Zaniolo, talento dal futuro assicurato: “Fra qualche anno sarà uno dei giocatori più forti non solo in Italia, ma anche in Europa”.

Pellegrini: “Per taglio stipendi abbiamo agito da squadra”

Lorenzo Pellegrini, collegato con ‘Sky Sport 24′, torna invece sull’intesa raggiunta per la riduzione degli ingaggi: “Abbiamo raggiunto un accordo per andare incontro alla società. E’ stato facile arrivare a un’intesa, nessuno ha avuto un ruolo più o meno importante degli altri. Abbiamo deciso tutti quanti insieme, da squadra vera. Tornare in campo sarebbe un modo per noi di essere vicini ai tifosi, visto anche il momento difficile, dando loro l’opportunità di passare il tempo diversamente. Il calcio del resto è la nostra passione, il nostro lavoro, ci piacerebbe ricominciare il prima possibile. Non vogliamo mettere a rischio la salute di nessuno, la nostra richiesta al momento è quella di permetterci di fare attività nei centri in totale sicurezza, individualmente, come penso sarà richiesto nel protocollo che sta preparando l’Assocalciatori”.





“Io prossimo capitano? Sentirne parlare mi inorgoglisce”

“Vogliamo cercare di iniziare piano piano e poi vedere quello che succederà, sperando in un miglioramento generale per tutta l’Italia – prosegue il centrocampista giallorosso – Ce la farà la serie A a ripartire? Me lo auguro”. In pressing su Dzeko perché rinnovasse la scorsa estate (“Ho parlato più con lui che con mia moglie che stava per partorire”), Pellegrini ha tutto per essere uno dei nuovi leader della Roma, tanto che Fonseca lo vede capitano dopo il bosniaco: “Sentire dire queste cose al mister mi rende molto orgoglioso. Penso che sia normale, qui sono nato e cresciuto, tutta la mia famiglia è della Roma e oggi sono ancora più orgoglioso di far parte di una società che anche in questo momento ha dimostrato di avere grande cuore”.

“De Rossi un modello, Totti irraggiungibile”

Pellegrini ha tutto per raccogliere il testimone di icone come De Rossi e Totti: “Daniele è sempre stato un punto di riferimento per me e quando lo conosci ti innamori anche dell’uomo, non solo del calciatore. Francesco è una leggenda, non sarò mai come lui, nessuno lo sarà. Io mi metto a disposizione della Roma e faccio il massimo che posso”. Chiusura sulla Nazionale: “Sono già fortunato a rappresentare la mia città e la mia famiglia, poter rappresentare anche il Paese mi rende orgoglioso, ma non bisogna mai accontentarsi. Gli Europei? Stiamo facendo il nostro percorso di crescita e avremo un altro anno di tempo per migliorare. Il mister ha detto subito di voler aprire un nuovo ciclo con tanti giovani e anche questo ci aiuta a essere un gruppo più unito”.







