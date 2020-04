– Nel silenzio di gran parte del calcio italiano, un passo lo fa un allenatore straniero. Paulo Fonseca, tecnico della Roma, in un’intervista a Sky Sport s’è detto disposto a rinunciare a parte del proprio stipendio: “Dobbiamo essere pronti per aiutare in questo momento difficile e noi, come Roma lo siamo. Dobbiamo essere sensibili, è un momento troppo difficile per tutti”, società compresa, lascia intendere il portoghese.

L’altro tema su cui discute il calcio italiano è la ripresa dei campionati. La Roma è tra chi sostiene la necessità di trovare il modo di ricominciare a giocare, il suo tecnico non si nasconde: “La salute di tutti è la cosa più importante, quindi ora è difficile dire se la stagione si potrà concludere, ma sarebbe importante farlo, anche giocando in estate”. per Fonseca, il tempo necessario ai giocatori per tornare in forma non sarà un problea in questo senso: “Li teniamo sotto controllo su come lavorano a casa, sul peso e sulla alimentazione. Bisognerà sapere quando ricominceremo e quando comincerà la prossima stagione ma credo che in poco tempo saremo pronti per iniziare”.

Poi, sul futuro della squadra: “In questo momento abbiamo Dzeko, ma penso che Pellegrini in futuro abbia tutte le condizioni per essere il capitano della Roma come ha detto Totti. Ha il carattere forte che serve”.