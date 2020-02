Kluivert: “Venire alla Roma è stata la scelta giusta”

– “Se penseremo solo a difenderci non andrà bene. Vogliamo giocare come sempre, in attacco: sappiamo che è importante segnare domani”. Paulo Fonseca mette in guardia la Roma alla vigilia della gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League sul campo del Gent. I giallorossi partono dal successo per 1 a 0 della gara di andata. “In Europa le partite sono più aperte – ha aggiunto in conferenza stampa il tecnico giallorosso – Questo tipo di competizioni sono su due gare, non è una maratona e questo mi piace di più. Non abbiamo dubbi su come affrontare il Gent, una squadra fortissima fisicamente e concreta. Hanno voglia di vincere e buoni giocatori. Sarà una partita difficile. Roma in finale di Europa League? Non mi piace fare promesse per il futuro, la prossima gara è sempre la più importante, ma sento che la squadra ha l’ambizione di andare avanti e questo è fondamentale. Kolarov può giocare tre match consecutivi, non credo che per lui sia un problema – ha sottolineato Fonseca – Dobbiamo concentrarci e giocare con ambizione, pensando di partire dallo zero a zero”.

Oltre al tecnico portoghese in conferenza stampa ha parlato anche Justin Kluivert: “Ribadisco che sono soddisfatto della mia scelta di venire alla Roma, sono qui per giocare e imparare, soprattutto dai compagni più esperti. L’obiettivo è migliorare di giorno in giorno. Gioco in maniera differente rispetto all’Ajax, ma sono giovane e va bene così – ha sottolineato la 20enne punta olandese – Prima delle due vittorie (con il Gent all’andata e con il Lecce in campionato, ndr) abbiamo avuto una serie di sconfitte che ci hanno fatto arrabbiare, ma una stagione è una maratona, quando c’è un passo falso non ci si può fermare. Ho molto fiducia nella squadra e penso sempre a come mettermi a disposizione. Se penso ad un’eliminazione a pochi passi da casa mia? E’ un pensiero che non mi sfiora, domani vogliamo fare una bella partita e vincere”.