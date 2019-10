(di Silvia Mancinelli) – L’aveva fatta franca una prima volta, quando alle 14 gli agenti della Polizia Stradale lo avevano fermato per un normale controllo all’altezza del km 8 dell’autostrada A24 in direzione L’Aquila. Rimasto con la sua Volkswagen Lupo in panne due ore più tardi, in direzione opposta, è stato sorpreso con 42 chili di droga in auto. E’ successo ieri, quando un 31enne già noto per reati contro il patrimonio, evidentemente di ritorno a Roma con il carico da rivendere, ha pagato caro il soccorso stradale degli agenti fermatisi con la pattuglia dopo averlo notato sulla corsia d’emergenza.

Fonte