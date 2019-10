I recuperi per rilanciarsi

– “Ranieri ha grande esperienza, gli voglio bene e lo saluterò, ma solo dopo la partita, perché prima dovremo vincere”. Federico Fazio avvisa Claudio Ranieri: niente spazio ai sentimentalismi prima di Sampdoria-Roma, gara che vedrà il debutto da tecnico blucerchiato per l’ex allenatore dei giallorossi. “Saprà trasmettere ai suoi giocatori grandi motivazioni, sappiamo che ci aspetta una gara difficile. Inizia una serie di partite da vincere, non possiamo permetterci di allontanarci dai primi posti, è un tour de force ma ci siamo abituati”.

La Roma sta per ritrovare tanti degli infortunati che hanno alzato bandiera bianca prima della sosta: “Se non dovesse farcela Dzeko abbiamo Kalinic che è qui da due mesi ed è un giocatore molto importante – ha spiegato Fazio -, è un ottimo ricambio. Perotti è tornato ad allenarsi con noi la scorsa settimana e piano piano dovrà riprendere il ritmo, Pastore si allena forte e sta benissimo, è nella sua forma migliore da quando è arrivato”. L’argentino si concede anche una battuta su Daniele De Rossi: “Ci sentiamo spesso, sta bene al Boca e spera di vincere il ritorno di Libertadores contro il River. Chiudere come lui al Boca? Non so, io mi aspetto di finire la carriera con la maglia della Roma”.