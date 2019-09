Prima una violenta esplosione e poi le fiamme che hanno avvolto la palazzina. C’è un ferito grave nell’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via Giovanni Verga, a Tor Lupara, frazione di Fonte Nuova. L’esplosione nella palazzina al civico 17 ha causato anche il crollo parziale della struttura. Sul posto sono a lavoro sue squadre di pompieri, un’autobotte ed è intervenuta anche una squadra del CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico). Sono stati i pompieri a trovare l’uomo gravemente ustionato e trasportato in eliambulanza al centro ustioni dell’ospedale Sant’Eugenio. Le operazioni sono ancora in corso: i soccorritori stanno scavando tra le macerie.Dai primi accertamenti a causare l’esplosione sarebbe stata una perdita da una bombola di gas.