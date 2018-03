Roma, è morto Stefano Pellegrini: esordì in A in un derby a 17 anni

ROMA – La Roma piange un suo ex giocatore. E’ morto Stefano Pellegrini, ex attaccante giallorosso degli Anni ’70. Aveva 65 anni. Nato a Roma nel 1953, ricorda il club giallorosso sul suo sito, Pellegrini era approdato nel settore giovanile romanista nel 1970 e un anno dopo, il 14 marzo 1971, debuttò in Serie A a soli 17 anni nel derby Roma-Lazio 2-2.

Fino al 1977, oltre al titolo di campione d’Italia Primavera, ha collezionato 56 presenze e 11 reti con la prima squadra. Suo il primo dei 150 gol segnati dalla Roma in Coppa Uefa, il 17 settembre 1975, all’Olimpico, contro i bulgari del Dunav Ruse. Il suo gol più famoso però risale all’ultima giornata del campionato 1975/76. Pellegrini segnò infatti il gol del pareggio contro l’Ascoli all’Olimpico permettendo infatti alal Lazio – 2-2 a Como – di raggiungere la salvezza per differenza reti proprio a scapito dei marchigiani.