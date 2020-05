Trigoria è più sicura di un parco. E’ così che il centravanti della Roma Edin Dzeko sposa le tesi espresse nei giorni scorsi dai laziali Immobile ed Acerbi. “Penso sia assurdo considerare più sicuro fare attività sportiva in un parco e non a Trigoria: sicuramente la Roma può mettere in sicurezza il centro sportivo per farci allenare”, spiega il bomber bosniaco in una diretta Instagram con l’account della Roma.

“Il calcio non sono solo soldi o calciatori, ma c’è tanta gente intorno che lavora e che rischia, così come le aziende che collaborano in altri modi. Sono d’accordo con ciò che hanno detto Acerbi e Immobile”.

Dzeko ha anche parlato di Mikhtaryan, in prestito ma che la Roma vuole trattenere, su indicazione di Fonseca. “Mi è sempre piaciuto come calciatore e ora che l’ho conosciuto posso dire che è una bravissima persona e un giocatore fantastico, lo vogliamo tenere e speriamo che rimanga. Ci serve gente come lui per fare risultati importanti”.