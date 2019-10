Dzeko tornerà con una maschera protettiva

– Sono perfettamente riusciti questa mattina gli interventi chirurgici per Edin Dzeko e Amadou Diawara, i giocatori della Roma infortunatosi ieri durante la partita pareggiata in casa 1-1 contro il Cagliari. Ko che in casa giallorossa si aggiungono a quelli di Pellegrini, Mkhytaryan e Zappacosta.

L’attaccante bosniaco Dzeko aveva subito la frattura dello zigomo destro in due parti nei minuti finali del match e oggi il professor Pesucci ne ha ridotto manualmente una parte mentre nell’altra ha posizionato una placca metallica. Dzeko non dovrebbe rientrare prima di un mese e dovrebbe tornare in campo indossando una maschera protettiva, per evitare ulteriori scontri.

Diawara: “Tutto bene, ci vediamo presto”

Per quanto riguarda il centrocampista guineano ex Napoli, Diawara, il professor Mariani ha operato la lesione del ginocchio sinistro, per la precisione ha effettuato una meniscectomia della piccola zona di lesione. L’intervento è tecnicamente riuscito e il calciatore inizierà la riabilitazione già da domani. Lo stesso giocatore ha rassicurato i tifosi su Instagram: “Ragazzi, è andato tutto bene. Grazie per il sostegno. Ci vediamo presto”.