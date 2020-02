Scatta domani, 9 febbraio, il secondo appuntamento con le ‘Domeniche ecologiche’ a Roma, il provvedimento per limitare l’inquinamento atmosferico e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e su un uso responsabile delle fonti energetiche. L’iniziativa prevede il divieto totale della circolazione per tutti i veicoli a motore nella ZTL ‘Fascia Verde’. Il blocco del traffico sarà efficace nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30 anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato’. A comunicarlo è il Campidoglio, che rimanda all’ordinanza della sindaca Virginia Raggi per le eventuali deroghe. Ecco, nel dettaglio, l’elenco di chi sarà escluso dal divieto e potrà quindi circolare.

Fonte