'Roma dice basta', migliaia in piazza contro il degrado

(Afp)

‘Roma dice basta’. E’ lo striscione che campeggia sotto Palazzo Senatorio nella manifestazione che questa mattina ha visto migliaia di romani riunirsi in Campidoglio, rispondendo all’appello lanciato via Facebook dal comitato civico ‘Tutti per Roma’, formato da sei donne romane (Emma Amiconi, Francesca Barzini, Tatiana Campioni, Roberta Bernabei, Valeria Grilli e Martina Cardelli) che hanno lanciato il sit in ‘Roma dice basta’. Una piazza gremita per dire basta al degrado in cui è precipitata la città, fatto di buche, autobus in fiamme, rifiuti in strada, come si vede nel video che ha lanciato l’iniziativa con la voce di Adriano Pappalardo che grida ‘Ricominciamo’. ‘Dimissioni, dimissioni, dimissioni’ è stato tra gli slogan più gettonati all’indirizzo della sindaca Virginia Raggi. ”Vogliamo che Roma – ha scandito una delle organizzatrici in piazza – torni ad essere una città amministrata e amministrata bene. Siamo consapevoli che i problemi in ballo sono tanti e complessi, hanno radici profonde ed antiche e non ci illudiamo che i tempi per risalire siano veloci ma noi vogliamo ricominciare. Rivogliamo Roma bella, accogliente e tollerante. Lasciate nei sacchi le vostre proposte perché è da qui che ricominceremo”.