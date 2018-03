Roma, Di Francesco: "Quando i giocatori non mi seguiranno sarò il primo a salutare"

Eusebio Di Francesco (ansa)

ROMA – Balotelli “che allenerei volentieri”. La mentalità della Roma “che spesso viene meno alle prime difficoltà”. E un posto in Champions “da andarci a riprendere perché ci saranno sempre meno possibilità”. Eusebio Di Francesco in conferenza stampa a Trigoria è un fiume in piena e nel momento forse più delicato della stagione chiama a raccolta i suoi: “Non ci possiamo permettere cali, abbiamo le potenzialità per far bene a Napoli nonostante la classifica non dica questo, ma dobbiamo essere più continui e non perdere il filo conduttore alle prime difficoltà”. Detto che Pellegrini tornerà disponibile per la sfida del San Paolo e che Nainggolan sarà valutato solo domani, Di Francesco sollecitato sul confronto avuto in settimana coi giocatori sul modulo, sottolinea: “Spesso si confonde l’educazione con la poca personalità. Io ho sempre creduto in un determinato tipo di gioco, ascolto tutto e tutti, ma poi decido io. Non è un segnale di debolezza. Deciderò sempre io il modulo da utilizzare e i giocatori faranno sempre quello che dirò io: quando vedrò che dall’altra parte non c’è risposta, sarò il primo a salutare…”.

Di Francesco, nel secondo tempo della partita d’andata la sua squadra giocò alla pari col Napoli. Si riparte da quella Roma?

“Siamo un po’ troppo distanti da quella gara, però l’atteggiamento deve essere quello. Dobbiamo avere la capacità di essere in partita per più tempo e col Napoli che è in una grande condizione psicologica e fisica non ci possiamo permettere cali”.

Quali sono le condizioni di Nainggolan e Pellegrini?

“Entrambi sono rientrati con la squadra ieri. Radja però deve smaltire la botta presa ed entro domani deciderò se utilizzarlo o meno. Pellegrini è disponibile”.

L’anno scorso col Sassuolo contro il Napoli pareggiò sia all’andata che al ritorno. Significa che quella di domani non sarà una missione impossibile?

“Domani cambieranno le squadre ma non cambierà la mentalità dei miei ragazzi. L’anno scorso a fare la differenza è stato l’atteggiamento. Ovvio che se mettiamo sul piatto della bilancia le qualità dei giocatori non c’era partita ma noi oggi abbiamo le potenzialità per far bene a Napoli nonostante la classifica non dica questo”.

Giampaolo si è lamentato che c’è solo una giornata per votare. Qual è il suo parere al riguardo?

“Sicuramente chi giocherà domenica sera avrà delle difficoltà nell’andare a votare. Io credo che non sia giusto essere astensionisti, credo nel voto e andrò sicuramente. Dobbiamo avere la capacità di andare a votare per cambiare qualcosa, altrimenti ragioneremmo come sempre con ‘tanto non cambia nulla’. Ognuno di noi deve fare una scelta per il cambiamento, poi il voto è segreto come giusto che sia”.

Quali sono le condizioni di El Shaarawy e Defrel?

“Si sono allenati molto bene questa settimana. Greg ha avuto qualche problemino ma possono essere presi in considerazione entrambi per la partita di domani”.

Ha sfidato Sarri per la prima volta 10 anni fa in Serie C. Quanto siete cambiati da allora?

“Io e Sarri non abbiamo lo stesso percorso, lui ha cominciato molto prima di me ed ora è tra i più grandi in circolazione. La sua filosofia e la sua mentalità lo hanno portato verso una squadra nata per giocare col 4-3-3: è stato bravo a fargli capire le due fasi”.

Raiola ha detto di aver parlato anche con la Roma per Balotelli. Lei lo allenerebbe?

“Certo che lo allenerei… E’ un giocatore con cui ho parlato 2 anni fa per portarlo al Sassuolo ma poi non abbiamo avuto le condizioni per farlo. Lo considero un giocatore stimolante e di grandissimi mezzi tecnici”.

La Roma è la squadra che tra le prime 7 ha fatto meno punti negli scontri diretti. Un eventuale risultato positivo domani potrebbe cambiare qualcosa nella mentalità dei suoi giocatori?

“Più andiamo avanti e meno possibilità ci saranno di andarci a riprendere un posto in Champions. Gli scontri diretti ci stanno togliendo qualcosina in questo senso ma dobbiamo migliorare già a partire dalla partita di domani”.

Secondo lei il problema della Roma è che non fa quello che chiede o lo fa con qualche errore?

“Sicuramente non diamo continuità a determinati movimenti. Io vedo che i ragazzi cercano di interpretare quello che gli chiedo ma poi si perdono. Dobbiamo migliorare nell’aspetto mentale e non perdere il filo conduttore alle prime difficoltà. Il fatto che abbiamo ripreso poche volte un risultato di svantaggio significa che dobbiamo continuare a lavorare sulla mentalità”.

In settimana c’è stato un confronto con la squadra sul modulo. Si è arrivati ad un compromesso?

“Il fatto che una persona condivida le sue idee e i suoi pensieri e che sia disponibile non può essere confuso con il poco carattere o la poca personalità. Per arrivare a qualcosa di importante la condivisione è fondamentale. Io ho sempre creduto in un determinato tipo di gioco, ascolto tutto e tutti, ma poi decido io. Non è un segnale di debolezza. Deciderò sempre io il modulo da utilizzare e i giocatori faranno sempre quello che dirò io: quando vedrò che dall’altra parte non c’è risposta, sarò il primo a salutare”.