ROMA – La vittoria al San Paolo contro il Napoli “deve essere solo un punto di partenza”. Lo dice il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida casalinga contro il Torino. “Domani abbiamo una partita importantissima che non dobbiamo sbagliare. Sento già parlare troppo di Shakhtar”, avverte Di Francesco riferendosi alla sfida di ritorno degli ottavi di Champions.Il tecnico giallorosso commenta l’impresa della Juventus a Wembley contro il Tottenham “solo per sottolineare la mentalità” dei bianconeri. “Duri a morire, è stato il loro slogan. Nella sofferenza ne sono venuti fuori in modo impressionante. Mi auguro che questa mentalità venga un po’ trasferita al calcio italiano, a partire dalla mia squadra”.

Di Francesco conferma poi che domani sarà il turno di Schick dal primo minuto: “Sicuramente sarà titolare, è l’unico attaccante che ho a disposizione. Defrel ha qualche problema e speriamo di recuperarlo per lo Shakhtar”. A chi domanda se sia scattato qualcosa nella testa dei giocatori della Roma dopo la vittoria al San Paolo, Di Francesco risponde: “Non è scattato niente, è solo un punto di partenza. Nell’ultimo periodo ci è mancata la continuità e mi aspetto una risposta già da domani. Non mi accontento, con il Napoli ero molto arrabbiato per aver subito il secondo gol, figuriamoci se sto pensando a una squadra già guarita”.

Il Torino in questo senso rappresenta un test importante: “Walter (Mazzarri, ndr) è un amico, ma contro di lui non ho bellissimi ricordi, mi auguro di sfatarli in questa gara”. E allo stesso tempo, di migliorare il rendimento fin qui non esaltante all’Olimpico: “I numeri in casa sono a nostro sfavore, dobbiamo un po’ sfatare il tabù Olimpico”, sottolinea Di Francesco, che apre poi un capitolo a parte sulla condizione di Schick: “A livello fisico è al 100%, manca qualcosa a livello mentale ma ha grande desiderio di applicarsi. Si sta pian piano adattando all’ambiente e alla squadra. Vi assicuro che ha delle qualità importanti”.

Per il match contro i granata ci sarà anche De Rossi: “Moralmente il ragazzo non dico che è distrutto, ma in ogni caso molto giù per quanto accaduto a Davide (Astori, ndr) a cui era molto legato. Ma dal punto di vista fisico Daniele è totalmente a disposizione. Potrebbe giocare dall’inizio e -ripete il tecnico – non sto pensando allo Shakhtar”.