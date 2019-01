Sono iniziati questa mattina a Torre Spaccata, alla presenza del sindaco di Roma Virginia Raggi e del capo del Dap Francesco Basentini i primi lavori di manutenzione dei detenuti asfaltatori di Rebibbia per le strade di Roma. Trenta detenuti, selezionati e formati da Autostrade per l’Italia, con tanto di attestato professionale per operare in qualità di asfaltatori e manutentori di strade, si sono ritrovati in Via Mario Lizzani angolo Via di Torre Spaccata. Venticinque gli interventi manutentivi previsti, con i quali saranno pulite le caditoie del tratto di strada in questione, fra Viale dei Romanisti e Via Luigi Ferretti, nel VI Municipio di Roma.

