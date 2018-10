Roma-CSKA, come vedere la partita in tv e streaming

Federico Fazio con Eusebio Di Francesco (AFP)

La Roma cerca la riscossa in Champions. Per la terza giornata della competizione europea, i giallorossi sfidano all’Olimpico il CSKA Mosca, al comando del gruppo G con 4 punti e reduci dall’1-0 sul Real Madrid. La Roma segue con 3 punti, proprio assieme ai blancos, impegnati al Santiago Bernabeu contro il Viktoria Plzen. I giallorossi non pareggiano in UCL da 11 gare: ruolino, 6 vittorie e 5 ko.

La partita viene trasmessa alle 21 sui canali ‘Sky Sport Football’ e ‘Sky Sport Uno’, anche via fibra, e in streaming su Sky Go, servizio dedicato ai clienti Sky.