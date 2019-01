Il corpo di un senza fissa dimora è stato trovato stamattina nel Parco della resistenza a Roma. Era riverso a terra nei pressi del suo giaciglio di fortuna. L’uomo sarebbe morto verosimilmente nella notte per il freddo. Non sono stati riscontrati segni di violenza. Nei pressi del cadavere c’erano alcune bottiglie di super alcolici.

Sul posto i carabinieri della stazione Aventino e del Nucleo Operativo per della Roma Centro. Si attende il medico legale.

Ieri mattina un altro senzatetto è stato trovato morto in un’area verde alle spalle di una edicola nella Capitale. Anche in quel caso si ipotizza un decesso per cause naturali legato al freddo.