“A Tutti gli Amici di Tonnarello un Saluto e un Grazie per la Solidarietà… purtroppo all’invidia non ci si abitua mai e soprattutto alle speculazioni dei Giornali a cui, ahimè, faremo rispondere dagli avvocati”. E’ il post del ristorante di Trastevere a Roma che sottolinea: “Rispettiamo i controlli sacrosanti delle autorità e ci dispiace di non essere stati trovati in perfetta forma! A breve rimedieremo, dobbiamo svecchiare due frigoriferi su 18 (un po’ di ruggine esterna), aggiungere delle pannellature in cantine del 700 (si con muffa, mea culpa) in cui teniamo solo detersivi, aggiungere un boiler, sistemare delle mattonelle saltate ed essere ancora più puliti di quanto non siamo da sempre”.

Fonte