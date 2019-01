Approvata in Consiglio comunale a Roma la mozione per lo sgombero dell’edificio dove si trova CasaPound. L’assemblea capitolina ha approvato (con 30 sì e 4 no) la mozione, a prima firma del consigliere dem Giovanni Zannola, che impegna la sindaca Raggi ad “attivarsi presso gli Organi competenti affinché sia predisposto lo sgombero immediato dello stabile sito in via Napoleone 111 illegalmente occupato dall’associazione CasaPound”. Oltre ai sì del Pd, la mozione è stata approvata con i voti della maggioranza Cinque Stelle.

Sulla vicenda, parlando all’AdnKronos, il leader di CasaPound Simone Di Stefano ha detto che “tanti sindaci prima di lei, quando non sapevano più che dire rispetto all’immondizia, agli autobus in fiamme, hanno cercato di spostare l’attenzione su Casapound, ma i sindaci sono caduti prima che avvenisse lo sgombero, come accaduto a Marino” ha commentato Di Stefano. “Mi auguro quindi che porteremo a Raggi la stessa sfortuna”.

