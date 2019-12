Certificati anagrafici e di Stato civile anche in edicola. Il servizio lanciato da Roma Capitale è già attivo da inizio settimana in 73 edicole di Roma. “Si tratta di una novità che produce profondi benefici per la cittadinanza. Tutti i certificati che possiamo ottenere al momento on line, ora li possiamo richiedere in edicola” ha detto la sindaca Virginia Raggi, in una conferenza stampa a in Campidoglio, insieme all’assessore capitolino alle Risorse, Antonio De Santis. “Abbiamo cercato di mettere insieme due esigenze: da un lato avviciniamo l’amministrazione ai cittadini, dall’altro ci facciamo aiutare dagli edicolanti che, grazie a questa iniziativa, possono un po’ respirare visto il periodo di crisi del loro settore e avere una piccola nuova fetta di mercato”.

Fonte