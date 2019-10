I’m not sure what game I watched today versus the ref. Incredible once again — Jim Pallotta (@jimpallotta13) October 6, 2019

La Roma non sa più far gol. Dopo le difficoltà sotto porta registrate contro Atalanta, Lecce e Wolfsberger, in casa col Cagliari la squadra di Fonseca non va oltre un 1-1 favorito da un’autorete di Ceppitelli. Con finale da far west con il tecnico Fonseca quasi a contatto con l’arbitro Massa, colpevole di aver annullato (giustamente) a Kalinic all’alba del recupero il gol della vittoria. E il presidente Pallotta che su Twitter sbotta: ”Non sono sicuro di aver visto la stessa partita dell’arbitro. E’ successo ancora una volta”. Ma la vera macchia è l’ennesimo infortunio: stavolta a fermarsi è Diawara.

In un primo tempo infinito (50 minuti), due squadre quasi incapaci di tirare verso la porta chiudono non sullo 0-0 ma sull’1-1. Il Cagliari è passato per primo in vantaggio grazie a un rigore di Joao Pedro, concesso dall’arbitro Massa dopo revisione al Var per un tocco di mano di Mancini del tutto simile a quello per cui una settimana fa i romanisti avrebbero gradito una scelta analoga a proprio favore. A ripagarli ci ha pensato Ceppitelli, infilando nella propria porta un cross di Kluivert una manciata di minuti più tardi: secondo atto autolesionistico dei sardi in una settimana. L’episodio più significativo della prima frazione, a dire il vero, è l’infortunio di Diawara, uscito tenendosi il ginocchio e lasciando senza fiato l’Olimpico, terrorizzato dalla psicosi del legamento crociato.





La Roma della ripresa è una squadra più brava a cercare la porta, ma non più efficace. Zaniolo ha prima mancato lo specchio da posizione favorevolissima, poi trovato un comodo intervento di Olsen. Idem Antonucci, sostituto di Diawara volenteroso ma sacrificato da Fonseca per tentare l’assalto con Kalinic accanto a Dzeko. E proprio il bosniaco, dopo uno splendido intervento ancora di Olsen su Zaniolo, ha mandato sopra la traversa la palla buona a pochi minuti dalla fine. Il gol poi la Roma lo avrebbe pure trovato, proprio con Kalinic: rete però cancellata dall’arbitro – prima ancora che il pallone entrasse in porta, ha spiegato Massa ai calciatori – per la spinta del centravanti croato a Pisacane, poi rimasto a terra a lungo privo di sensi (e uscito in barella con il collo fermato da un collarino) per il successivo scontro con Olsen.



L’episodio ha trasformato l’epilogo in una resa dei conti tra la panchina romanista e l’arbitro Massa, con espulsione dopo il fischio finale del tecnico Paulo Fonseca e poi del suo vice Nuno Romano, che lo ha applaudito vistosamente puntandogli il dito contro il volto. La pioggia di fischi dell’Olimpico contro il direttore di gara è il sipario a un match che santifica un dato: la Roma garibaldina non c’è più, oggi segnare per i giallorossi è diventato faticosissimo.

Roma-Cagliari 1-1 (1-1)

Roma (4-2-3-1) – Pau Lopez 6 – Spinazzola 5.5 (36’ st Santon sv), Mancini 5.5, Smalling 6, Kolarov 5.5 – Diawara 6 (30’ pt Antonucci 6.5; 29’ st Kalinic 5.5), Cristante 6 – Kluivert 6, Veretout 6, Zaniolo 5 – Dzeko 5. All. Fonseca 4.

Cagliari (4-3-1-2) – Olsen 6.5 – Cacciatore 6, Ceppitelli 5, Pisacane 6.5, Luca Pellegrini 5.5 (36’ st Mattiello sv) – Nandez 6.5, Cigarini 6.5, Rog 6 – Nainggolan 5.5 (29’ st Ionita sv) – Joao Pedro 6, Simeone 5.5 (14’ st Castro 6). All. Maran 6.5.

Arbitro: Massa 4.5.

Reti: 31’ pt aut. Ceppitelli 26’ pt rig. Joao Pedro

Note: ammoniti Ceppitelli, Cigarini, Simeone, Kolarov, espulso Fonseca. Spettatori 34.385.