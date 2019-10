Ha sbandato ed è finito contro un albero il bus della linea 301 dell’Atac che questa mattina stava percorrendo la via Cassia. Al momento il bilancio è di 14 feriti, 4 in codice rosso, ma nessuno in pericolo di vita, e gli altri in codice giallo.

Sul posto sono intervenute 12 ambulanze e sono stati trasportati tra il policlinico Gemelli, il San Filippo Neri, il Sant’Andrea e il Villa San Pietro. Alcuni dei passeggeri sono stati medicati sul posto. È stato necessario anche l’intervento dei vigili del Fuoco che hanno provveduto a far scendere i passeggeri in sicurezza dell’autobus. Procederanno poi con la rimozione del mezzo che si è schiantato contro l’albero.

Sul posto anche i vigili urbani che stanno procedendo con i rilievi per accertare le cause dell’incidente che è avvenuto all’altezza del civico 481. La circolazione è rallentata e si registrano code e traffico in tutto il quadrante vicino al luogo dell’impatto. I mezzi privati e pubblici vengono deviati su altre strade, mentre sono in forte ritardo i bus 201, 301 e 223.

“Atac ha subito attivato un’indagine interna per accertare le ragioni del grave incidente che stamani ha coinvolto un bus della linea 301 lungo la via Cassia, provocando il ferimento di alcune persone. L’azienda sta accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell’individuazione di eventuali profili di responsabilità, e si scusa con i passeggeri coinvolti”.