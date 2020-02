Il Bologna passa per 3-2 in casa della Roma nell’anticipo della 23esima giornata della Serie A. I rossoblu passano al 16′ con Orsolini ma fanno harakiri al 22′ con l’autorete di Denswil. Ospiti di nuovo avanti al 26′ con Barrow, che al 51′ firma anche il tris. La Roma accorcia le distanze al 72′ con Mkhitaryan ma, complice anche l’espulsione di Cristante, non riesce a completare la rimonta. I giallorossi, al secondo k.o. di fila dopo quello sul campo del Sassuolo, confermano di attraversare un momento complicato. Restano fermi a 39 punti e rischiano di uscire dalla zona Champions. Il Bologna, a quota 33, sogna l’Europa.

