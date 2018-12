Roma, bimbo muore dopo circoncisione a casa

(Fotogramma)

“Basta morti innocenti da circoncisione clandestina che ormai sono più del 35 per cento di quelle che si effettuano in Italia”. Così l’associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) e le Comunità del Mondo Arabo in Italia (Co-mai) e la Confederazione Internazionale laica interreligiosa (Cili-Italia) condannano senza mezzi termini ed esprimono condoglianze e solidarietà ai genitori del bambino nigeriano morto e un altro ricoverato dopo una circoncisione a domicilio a Monterotondo.

