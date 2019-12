Si è conclusa nella notte, dopo otto sedute, la maratona sul Bilancio a Roma. L’assemblea capitolina ha approvato con 26 voti favorevoli e 5 contrari, quelli dei consiglieri di opposizione Maurizio Politi (Noi con Salvini), Andrea De Priamo (FdI), Francesco Figliomeni (FdI), Davide Bordoni (FI) e Giulio Pelonzi (Pd), il Bilancio di previsione 2000-2020 che istituisce un fondo da 100 milioni per finanziare i piani industriali delle partecipate di Roma Capitale, in realtà dovrebbero servire per costruire la nuova discarica, e un fondo rotativo, al momento da 90mila euro, per completare le opere pubbliche nei piani di zona.

