Alchimie tattiche

– Il vissuto ha un peso, e l’Atalanta lo ha fatto valere tutto all’Olimpico. La Roma ha provato a rispondere alla “Dea” con qualche aggiustamento tattico e le solite fiammate offensive, finendo però per pagare il conto alla distanza contro la piena consapevolezza dei propri mezzi degli orobici di Gasperini, non brillantissimi nel primo tempo e perfettamente centrati nella ripresa, complice la possibilità di mettere dentro dalla panchina un treno in corsa inarrestabile come Duvan Zapata. Era stato Gollini, con una splendida parata su Dzeko nel primo tempo, a tenere in partita i suoi: i compagni di squadra hanno capitalizzato al meglio nel secondo tempo, sfruttando anche il calo abbastanza evidente dei giallorossi superata l’ora di gioco.

Il tradizionale 4-2-3-1 di Fonseca dura poco, il portoghese vede i suoi non al meglio e li ridisegna, forte della scelta di inizio partita di alzare Florenzi tra i trequartisti: il tecnico piazza il capitano sulla destra in un 3-4-2-1, spostando Spinazzola a sinistra e affidandosi a Kolarov terzo centrale. Alle spalle di Dzeko rimane la coppia Pellegrini-Zaniolo, mentre l’Atalanta deve cercare di sfondare il trittico avversario con un attacco senza riferimenti: Gomez-Ilicic davanti, Malinovskiy a ridosso. Ne esce un primo tempo in cui le due squadre non hanno paura di affrontarsi, riconoscendo i propri difetti e cavalcando i pregi. La Roma ha chance di rilievo, specialmente quando Spinazzola pesca Dzeko solo davanti a Gollini: quella del portiere non è una risposta quanto una mossa d’anticipo, perché apre il guantone indovinando in pieno la traiettoria del destro del bosniaco. Qualche minuto prima non era stato altrettanto bravo in uscita su un corner da sinistra, regalando a Smalling la chance, sprecata, di bagnare l’esordio da titolare con il gol con un colpo di testa a porta vuota. Non punge invece l’Atalanta, tanto abile in pressione quanto imprecisa al momento dell’ultimo passaggio: una mezza occasione per Ilicic, destro secco al volo senza inquadrare i pali, e si va negli spogliatoi per l’intervallo.

Il peso delle panchine

La partita potrebbe prendere un binario diverso da quello dell’epilogo al 14′, quando Palomino si addormenta su un filtrante di Pellegrini, lasciando campo a Zaniolo forzando (e bucando) l’intervento in scivolata. Il 22 giallorosso punta Gollini e lo salta, mancando però la cosa più importante, la conclusione a porta vuota: Toloi lo mura e per l’Atalanta è un bel sospiro di sollievo. Un’altra mano era arrivata dal cambio, forzato, Spinazzola-Juan Jesus, con avanzamento di Kolarov: il serbo, costretto allo sforzo con tanti minuti già nelle gambe, non riesce a garantire lo stesso apporto a tutta fascia dell’ex juventino. La Roma si allunga, Gasperini mette Zapata e affonda i rivali. Freuler e Hateboer non concretizzano due palloni interessanti da sinistra, Palomino ha l’occasione più grande per gli orobici e la spara a lato di testa, pur potendo arrivare liberissimo in corsa sul cross di Gomez. Il gol è nell’aria, lo coglie il solito Zapata: ancora Gomez per Freuler al limite dell’area dopo aver intercettato una pessima apertura orizzontale di Veretout, delizioso lob del centrocampista per il colombiano che stoppa alle spalle dei centrali e attenta seriamente alla solidità della rete dell’Olimpico con un mancino di rara potenza.

Il sigillo finale

Mancherebbero 25 minuti ma la Roma sembra già sulle gambe. Zapata vede l’inserimento di Hateboer, destro in corsa da censurare. Fonseca coglie ancora una volta la difficoltà dei suoi e riduce all’osso il piano partita: dentro Kalinic al fianco di Dzeko, palla lunga nel tentativo di trovare una delle due torri per creare scompiglio nella difesa atalantina, senza troppe sovrastrutture. La missione riesce a 12′ della fine, quando un rimpallo Dzeko-Palomino proietta Kalinic davanti a Gollini, ma il croato calcia addosso al portiere. Gasperini predica calma e vede i suoi ragazzi rispondere: Gomez per Hateboer che trova Zapata a due passi dalla porta, destro secco, palo esterno. Ci pensa de Roon a chiudere i conti, ringraziando un atteggiamento inquietante della difesa romanista: Freuler calcia una punizione da destra, Pasalic anticipa Lopez e il pallone si impenna, in area restano tutti fermi e l’olandese, con calma olimpica, mette dentro di testa senza il minimo disturbo, portando la “Dea” a quota 10 punti in classifica.

ROMA-ATALANTA 0-2 (0-0)

Roma (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola (11′ st Juan Jesus), Smalling, Fazio (30′ st Kalinic), Kolarov; Cristante, Veretout; Florenzi, Pellegrini, Zaniolo (20′ st Mkhitaryan); Dzeko. All.: Fonseca

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Malinovskiy (34′ st Gosens); Ilicic (15′ st Zapata), Gomez (43′ st Pasalic). All.: Gasperini

Arbitro: Irrati

Reti: 25′ st Zapata, 45′ st de Roon

Ammoniti: Kjaer, Juan Jesus, Zaniolo

Recupero: 2′ e 3′