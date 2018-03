Sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma i due uomini a bordo dell’auto che ieri sera non si è fermata all’alt e ha cercato di investire due militari in via Ozanam, nel quartiere romano di Monteverde. I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di due nomadi stanziali di origini napoletane di 22 e 23 anni, ‘specializzati’ in truffe dello specchietto ed estorsioni.

Rintracciata l’auto sulla quale viaggiavano, che è stata sequestrata. I due erano già “attenzionati” dai carabinieri nell’ambito

di un’attività di indagine. Uno dei due, in particolare, già in passato si era reso responsabile di episodi del genere per tentare di sfuggire alle forze dell’ordine.

Ieri sera avrebbero tentato di investire prima un carabiniere in divisa che gli ha intimato l’alt e poi un altro in borghese che ha cercato di fermarli e ha poi esploso un colpo che però, accidentalmente, ha ferito due donne, madre e figlia, che passavano a bordo di uno scooter.