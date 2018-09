Ha chiamato il 112 proprio lui, un 64enne stanco, così sembrerebbe, di occuparsi della moglie di 66 anni, malata da tempo e costretta a letto. Ha detto: “Ho ucciso mia moglie, ora mi uccido io”. All’arrivo dei carabinieri ha urlato dal corridoio: “Non entrate, mi uccido!. I militari hanno sfondato la porta e l’hanno trovato in corridoio, con un coltello da cucina puntato al collo.

La donna era riversa sul letto. Sul corpo non ci sono segni evidenti di violenza. Subito è intervenuta la Scientifica per i rilievi e il medico legale per un primo esame sul cadavere della 66enne, che, malata da tempo, era costretta a restare a letto. Sembra che sia da ricercare in questo il motivo dell’omicidio: “Non ce la facevo più”.