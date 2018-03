Roma, Alisson: "Lusingato dal Real, ma per ora non ci penso"

(agf)

ROMA – “L’interesse del Real Madrid? Mi lusinga”. Alisson Becker para anche l’ipocrisia e, in un ‘intervista per ‘Globoesporte’, pur non sbilanciandosi sulle indiscrezioni di mercato che lo vorrebbero nel mirino dei Blancos, ammette di essere contento per l’interesse degli spagnoli: “Non posso negare che queste voci mi lusingano, significa che sto lavorando bene. Ma non mi piace molto parlare del mio futuro. E’ logico che ho i miei obiettivi personali e i miei sogni ma sono concentrato sul presente. Per ora penso a rimanere alla Roma fino alla fine della stagione e poi dare continuità alle mie prestazioni in nazionale”.



Il brasiliano è diventato in brevissimo tempo il punto fermo della Roma, con le sue parate ha contribuito a portare la squadra di Di Francesco tra le prime 8 d’Europa dove nei quarti dovrà confrontarsi col Barcellona. La Roma, per il momento, se lo tiene stretto nonostante lo abbia scoperto in ‘ritardo’ vista la prima stagione da secondo di Szczesny. Ma nelle parole di Alisson non c’è spazio per rivincite perché “non mi sono mai sentito sottovalutato. Il primo anno è stato complicato, non giocavo quanto volevo, ma mi è servito per conoscere il calcio italiano e fare esperienza anche se credo che se avessi cominciato a giocare con maggiore continuità già la scorsa stagione, avrei avuto lo stesso rendimento perché credo molto nel mio lavoro”.

“Sono nel momento migliore della mia carriera – continua Alisson -. Vado crescendo, disputando grandi partite e affrontando avversari di alto livello, soprattutto in Champions e con la nazionale. Ho più esperienza rispetto a quando ho esordito nella Seleçao ma spero che il mio momento migliore coincida con i Mondiali, per aiutare il Brasile a vincere”. Infine un bilancio sul primo anno di Serie A: “L’Italia è un Paese magnifico, Roma è una città molto bella dove vivere e la società ti mette nelle condizioni ideali per lavorare. Sto molto bene qui, sono felice del mio momento e cerco di pensare più al presente che al futuro. Ma sono sicuro che mi aspettano grandi cose nella mia vita, lascio tutto nelle mani di Dio e mi concentro sul mio lavoro”.