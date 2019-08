Zaniolo: “Non sono Totti, spero un giorno di diventarlo. De Rossi è un leader”

Mentre oggi andava in scena un nuovo incontro tra i vertici della Roma (capeggiati dal vicepresidente Baldissoni) e il sindaco di sindaco di Fiumicino per parlare della questione stadio, la squadra di Fonseca ultimava gli ultimi preparativi per l’amichevole di domani con il Lille. Sull’aereo partito da Fiumicino non sono saliti Veretout, Karsdorp, Nzonzi, Santon e Pastore, tutti alle prese con affaticamenti muscolari o vari acciacchi accusati nei giorni scorsi. Nel frattempo Petrachi ha intensificato i contatti per procurare a Fonseca le due pedine che ancora mancano per completare la rosa: il centrale difensivo e l’attaccante. Partiamo dal primo. L’obiettivo numero uno rimane Toby Alderweireld, con cui il ds salentino ha già trovato l’intesa per un contratto triennale. La Roma e il Tottenham non hanno mai smesso di trattare, ma la fumata bianca non arriva perché la proposta giallorossa è ferma ai 20 milioni mentre gli Spurs insistono a chiederne 28. Secondo quanto riportano i tabloid inglesi, gli agenti del trentenne belga stanno spingendo per far sì che l’affare con la Roma si concluda positivamente, ma per arrivare all’happy ending è necessario che il club inglese abbassi le pretese. Poche novità arrivano per il momento anche dal fronte dell’attaccante. In attesa di sviluppi sull’asse Milano-Torino per i due obiettivi Higuain e Icardi, Petrachi ha preso contatti con Mariano Diaz del Real Madrid, che nei piani del ds giallorosso rappresenta però il sostituto di Schick. Quest’ultimo ha ricevuto più di un’offerta nelle ultime settimane, compresa quella della Fiorentina, ma pare orientato ad accettare il prestito al Borussia Dortmund.

“Non sono Totti, ma spero un giorno di diventare bravo come lui. L’unico modo che ho per farlo è lavorare duro ogni giorno, fidarmi dell’allenatore e poi portare tutto questo in campo davanti ai tifosi. Poi saranno loro a decidere”. Dopo l’ondata di critiche che lo ha travolto quest’estate, Nicolò Zaniolo prova a rimettersi in carreggiata lanciando messaggi benauguranti sia verso il gruppo sia verso la tifoseria, che poco ha apprezzato le sue bizze legate al rinnovo di contratto. A tal proposito, il suo agente la prossima settimana incontrerà Petrachi per avviare una discussione che si annuncia distesa, malgrado il ds della Roma non abbia lesinato qualche stoccata al talento ventenne. In un’intervista al magazine inglese “These football Times”, il centrocampista della Roma ha respinto i paragoni con Totti, lasciando intendere però che un giorno non gli dispiacerebbe raccoglierne la gigantesca eredità. Inevitabile un commento anche su De Rossi, che l’anno scorso gli è sempre stato accanto come un fratello maggiore e non gli ha mai fatto mancare il proprio sostegno. “De Rossi? É un leader, una persona fantastica, è stato facile imparare da lui – ha raccontato Zaniolo – Da lui ho appreso l’umiltà, c’era sempre per tutti: tifosi, staff e altri giocatori. Era sempre concentrato sulla Roma ed io sto cercando di fare altrettanto nella vita, di mettere la Roma al centro. Solo allora potrò migliorare e crescere come ha fatto lui. Per me ora è tempo di scrivere la mia, di storia”. Tra gli artefici della sua consacrazione dello scorso anno Zaniolo identifica anche Eusebio Di Francesco, che ha creduto in lui fin dall’inizio schierandolo senza paura perfino nelle notti magiche di Champions. “Confesso che credevo di essere mandato in prestito perché avevo tanto da imparare e un nuovo spostamento è sempre un rischio, ma Di Francesco aveva fiducia in me dall’inizio e mi ha aiutato tanto. Se non fosse stato per lui non sarei riuscito a esplodere”.