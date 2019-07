Al via da oggi fino al 3 agosto nel Parco Nomentano di Roma, nel cuore del quartiere Montesacro, ‘Aniene Festival’, l’evento dell’Estate Romana giunto quest’anno alla sua terza edizione. Aperta tutti i giorni dalle 17 a mezzanotte, la manifestazione offre una proposta artistica suddivisa in sei aree tematiche – Balera Swing, Concerti in Pista, Comedy Night, Swing Factor, Giro di Pista, Incontri – e caratterizzata dall’alternarsi, sera dopo sera, di concerti dal vivo, spettacoli teatrali, incontri letterari, esposizioni artistiche, lezioni di danza. Tutto rigorosamente gratuito. Peculiarità della location è l’assenza di un vero e proprio palcoscenico, sostituito da una pista “partecipativa” di 200 metri quadri dove artisti e pubblico saranno co-protagonisti.

