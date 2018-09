Un bassotto (foto di Benedetta Cavalli)

Un’invasione a quattro zampe (corte) sta per arrivare nella Capitale. Dopo Londra e Milano, infatti, domenica 7 Ottobre, sbarca a Roma la “Sausage Walk”, la passeggiata delle ‘salsicce’, i simpatici cani bassotti. Centinaia di splendidi esemplari di tutte le varianti di questa razza canina (a pelo duro, lungo, liscio o pezzati) arriveranno a Roma per un evento organizzato dalle associazioni Sausage Walk Italia, i Bassotti di Milano e Bassotti… e poi più. L’appuntamento è alle 10.30 di domenica 7 a Villa Borghese (Parco dei Daini- Via Pietro Raimondi).

La simpatia e la versatilità dei bassotti, il cui nome originale è Dachshund, termine tedesco che deriva dalla fusione delle parole Dachs (“tasso”) e Hund (“cane”), ha conquistato anche nel nostro Paese migliaia di amatori. La passeggiata di Roma, oltre a costituire un momento di incontro e di scambio di esperienze, ha anche uno scopo benefico: aiutare i piccoli quattro zampe in difficoltà.

Charity partner ufficiale dell’iniziativa è infatti “Bassotti… e poi più onlus” un’associazione e Rescue, impegnata da anni in tutta Italia, grazie a una rete di volontari esperti, a soccorrere i bassotti abbandonati e a fornire sostegno sia con cure mediche sia con stalli e reinserimento in famiglia.

Il segno distintivo di questa marcia festosa sarà infatti un bellissimo papillon per bassotto, disponibile in 4 fantasie e acquistabile a soli 9 euro. Il 30% dell’incasso sarà devoluto all’associazione Bassotti e poi più.

I papillon sono cuciti a mano da donne in maternità e persone disabili. Al termine della passeggiata, chi lo desidera potrà fermarsi a pranzo insieme ai protagonisti della giornata: i bassotti. Il reportage fotografico dell’evento sarà curato da Benedetta Cavalli che per l’occasione realizzerà i ritratti fotografici di tutti i partecipanti alla manifestazione.

Per prenotare il papillon e il pranzo basterà mandare una mail a : sausagewalkitalia.roma@gmail.com indicando nome e cognome. Ulteriori informazioni alla pagina Facebook dell’evento Sausage Walk Roma.