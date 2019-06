di Silvia Mancinelli

Decine di furti tutti uguali e nella stessa zona. Le denunce che arrivano ormai quotidianamente da una settimana a questa parte a forze dell’ordine e comitati di cittadini del Tiburtino hanno per lo più come protagonisti i proprietari di Smart, presi di mira dalla microcriminalità a caccia di ruote. “I quartieri della Tiburtina stanno vivendo in questi giorni un vero e proprio saccheggio delle ruote delle macchine parcheggiate, prevalentemente Smart – spiega Fabrizio Montanini, presidente del comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio – Nell’ultima settimana furti si sono registrati in via Renato Simoni, via Bardanzellu, via Monti di Pietralata e via Achille Tedeschi”.

