(di Silvia Mancinelli) – Quanti miracoli può fare padre Konrad? Dopo quello allo Spin Time, il palazzo occupato all’Esquilino, dove è tornato a vestire i vecchi panni di elettricista per riattaccare la luce agli inquilini morosi, a chiedere la benedizione dell’elemosiniere del Papa sono gli altri occupanti che a Roma si arrangiano da un edificio a un altro per tenersi un tetto sopra la testa. Dopo i 300 di via del Caravaggio ecco, dunque, i 340 di via di Cardinal Capranica. Italiani (pochi) e stranieri (tanti), 19 anni fa hanno trasformato l’ex istituto agrario di Primavalle in un condominio con tanto di orto, riunioni e tasse per la manutenzione ordinaria. (foto)

